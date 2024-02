Scoperta officina riciclaggio auto rubate, 1 denuncia a Catania

Una vera e propria officina per il riciclaggio di autovetture rubate, che così tornavano a circolare legalmente stata scoperta a Catania dai carabinieri, che hanno denunciato un uomo di 38 anni, per il reato di riciclaggio di veicoli e pezzi di ricambio rubati. L'attività si inserisce nel solco di una campagna mirata di contrasto ai furti di parti di autovetture o motoveicoli avviata dal Comando provinciale di Catania nel gennaio dello scorso anno, e ancora pienamente in corso, con risultati operativi sicuramente significativi. I militari dell'Arma infatti, dopo aver passato al setaccio sia in città che in provincia diversi autodemolitori, officine e auto-ricambisti, alcuni dei quali assolutamente abusivi o non perfettamente in regola, hanno finora arrestato in flagranza otto persone e ne hanno denunciate 29, contestando in alcuni casi anche violazioni in materia ambientale connesse alla gestione e smaltimento dei rifiuti speciali. Secondo quanto accertato, il 38enne aveva allestito una fiorente attività di riciclaggio di autovetture e parti di ricambio provento di furto, utilizzando quale base logistica il garage della propria abitazione, una villetta indipendente del popolare quartiere di San Giorgio. L'uomo è stato sorpreso neutre era intento a lavorare sulla propria Alfa Romeo ma in un locale adiacente al box auto i carabinieri hanno scoperto una vera e propria officina attrezzata, oltre agli chassis di autovetture e pezzi di ricambio, tutto materiale del gruppo Fiat Stellantis risultato rubato in provincia di Catania.



