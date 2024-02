Salvini, contro lo smog investiamo miliardi sul ferro

"Quello che io faccio è investire sul ferro: centinaia di milioni di euro per il prolungamento delle metropolitane di Milano a Nord, a Ovest, stiamo investendo in alta velocità, la Tav, il tunnel del Brennero, la Roma-Napoli-Bari. Stiamo investendo miliardi di euro". E' questa la cura che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini propone contro l'allarme smog scattato nelle Regioni del Nord Italia. "Quello che posso fare io per ridurre le emissioni è aumentare la possibilità di scelta fra la macchina, il treno, la metropolitana e il servizio pubblico - afferma intervistato a Rtl 102.5 - Detto questo, ricordo due numeri perché sembra che le auto e le moto italiane siano le colpevoli delle emissioni di Co2 nel mondo. Ricordo che il totale delle emissioni di auto e moto circolanti in Italia sul totale mondiale è dello 0,4%. Quindi la follia europea che mette al bando le auto a benzina e diesel dal 2035 riguarda lo 0,4% delle emissioni di Co2 in tutto il mondo, mentre la Cina è vicina al 30%".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA