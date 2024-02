Rara Bmw M1 sarà battuta all'asta da RM Sotheby's

La M1 è una delle Bmw più rare e ricercate, una supercar a motore centrale dalla linea ancora oggi affascinante grazie all'estro di Giorgetto Giugiaro che l'ha realizzata. Spinta da un motore a sei cilindri in linea da 3.453 cc da 277 CV, nella versione stradale, accoppiato ad un cambio manuale ZF a cinque velocità e dotata di un differenziale a slittamento limitato, è stata protagonista di serie di supporto alla F1 dal 1979 al 1980.

Questa Bmw fu realizzata in circa 450 unità totali dal 1978 al 1981, ed 1 dei 399 esemplari omologati per la circolazione stradale, prodotto nel 1981, sarà battuto all'asta da Rm Sotheby's, a Miami, in Florida, dal 1 marzo. La sua particolarità, in base alla descrizione delle caratteristiche dell'auto sul sito di Rm Sotheby's starebbe nella tonalità della livrea argentata, che si distinguerebbe da quella delle altre due M1 prodotte con una colorazione simile. L'auto in questione prodotta il 23 febbraio 1981 e consegnata al concessionario ufficiale Bmw a Bois d'Arcy, in Francia, il 27 marzo 1981, secondo un certificato ufficiale di Bmw Classic del 19 luglio 2016, è stata esportata dalla in Giappone nel 1983 ed immatricolata a Osaka. In seguito è stata esportata in Belgio nel 2006, e poi negli USA nel 2016. Attualmente, ha percorso meno di 17.200 km ed il prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi tra i 700mila ed il 900 mila euro. .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA