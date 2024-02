Parte il tour della Nuova Lancia Ypsilon nei concessionari

Parte da Milano il tour di Nuova Lancia Ypsilon nei primi cento concessionari italiani: toccherà 20 regioni e 60 città, per un totale di 12.000 chilometri percorsi. Dopo l'Italia, Lancia entra in Europa e la Nuova Ypsilon verrà presentata in Belgio e Olanda in primavera e, a seguire, in Francia e Spagna. "Dopo il reveal ufficiale nello showroom Cassina di Milano, comincia il tour Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Un roadshow itinerante per mostrare a tutti i potenziali acquirenti la prima vettura 100% elettrica del marchio, top di gamma nel segmento B hatchback premium. Il 2 febbraio abbiamo infatti aperto le prenotazioni per le prime 1906 unità e abbiamo raccolto oltre 4.000 manifestazioni di interesse che ora potranno trasformarsi in ordini!" spiega Luca Napolitano, amministratore delegato della Lancia.







