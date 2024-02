Sicurezza, più auto e moto alle forze dell'ordine a Torino

È partita questa mattina a Torino l'attuazione del patto per la sicurezza urbana, siglato lo scorso 29 agosto tra Prefettura, Regione e Città metropolitana, che prevede, grazie al finanziamento regionale di un milione di euro, l'acquisto di almeno sedici mezzi, tra auto e moto, per le forze dell'ordine. Una parte di risorse, 350mila euro, verrà utilizzata invece per implementare il sistema di videosorveglianza comunale già presente, mediante l'introduzione di un software intelligente di lettura targhe. "Una decisione che si affianca all'aumento degli uomini deciso dal governo e l'impiego dell'esercito" ha spiegato il prefetto, Donato Cafagna". Alla sottoscrizione erano presenti l'assessore regionale alla Sicurezza, l'assessore comunale alla polizia municipale, il questore, il comandante provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza e il comandante della polizia municipale.

"Ora ci saranno mezzi e strumenti per aumentare ancora questi controllo - dice l'assessore regionale Fabrizio Ricca - Nel prossimo bilancio metteremo un ulteriore milione per gestire gli straordinari degli agenti impegnati". "Siamo riusciti a rafforzare alcuni commissariati e oggi otto su dieci hanno turni 24 ore su 24", ha affermato il questore Vincenzo Ciarambino.

"Sul territorio operano 593 militari dell'esercito - ha ricordato il prefetto - attivi a Torino, ma anche in alta Val di Susa per il controllo della Tav e al confine per i controlli di frontiera e al Cpr". Dall'inizio dell'anno sono stati effettuati 24 servizi interforze 'ad alto impatto', in cui sono state impiegate 766 unità delle forze dell'ordine e 61 della polizia municipale. Le persone controllate sono state 2.776 persone, di cui 49 denunciate e 14 arrestate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA