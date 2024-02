Mercedes: corsi di guida sicura con Aci-Sara nel 2024

La sicurezza stradale passa anche attraverso i corsi in cui si apprendono le tecniche per reagire agli imprevisti, che aiutano a viaggiare in maniera più consapevole. Per questo Mercedes-Benz Italia ha confermato anche per il 2024 la collaborazione con i centri di guida sicura Aci-Sara di Roma (Vallelunga) e Milano (Lainate). Si tratta di una partnership nata nel 2021, per una mobilità sempre più sicura e sostenibile, grazie ad una flotta di veicoli composta per il 10% da modelli full electric. "Siamo davvero lieti di proseguire con questa collaborazione che nei due anni passati ci ha permesso di apprezzare il valore delle due strutture di guida sicura dell'Automobile Club d'Italia - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile marketing experience Mercedes-Benz Italia - ma soprattutto la grande professionalità dei team di Vallelunga e Lainate, con cui abbiamo sviluppato moltissime iniziative, coinvolgendo un pubblico sempre ampio e diversificato".

"Per Aci Vallelunga è motivo di orgoglio e di prestigio la conferma della collaborazione anche per il 2024 con Mercedes - ha aggiunto Carlo Alessi, presidente di Aci Vallelunga Spa - partner di eccellenza e costruttore leader nelle tecnologie per la sicurezza".







