McLaren svela la livrea della 720S GT3 EVO per il Wec

La McLaren è pronta a debuttare nel Wec, il mondiale endurance, con la 720S GT3 EVO gestita dal team United Autosport nella nuova classe LM GT3. Nel 2024, la casa britannica si ritroverà così a competere, per la prima volta nella sua storia, nelle tre gare della cosiddetta tripla corona: il gran premio di F1 di Monaco; la 500 Miglia di Indianapolis; e la 24 Ore di Le Mans. La livrea delle vetture inglesi è divisa in tre sezioni, con la parte anteriore dell'auto che passa dal nero satinato al nero lucido, mentre nella zona posteriore spicca l'arancio, tipico della McLaren, presente anche sull'ala posteriore e sugli elementi aerodinamici anteriori. La numerazione delle due McLaren 720S GT3 EVO, che correranno, rispettivamente, con il 59 ed il 95, è un chiaro richiamo alla vittoria nella 24 Ore di Le Mans del 1995 con la F1 GTR numero 59. A livello di equipaggi, saranno Gregoire Saucy, James Cottingham, e Nicolas Costa a dividersi il volante della vettura numero 59; mentre Marino Sato, Nico Pino, e Josh Caygill, correranno sull'auto numero 95. La stagione prenderà il via con il prologo ufficiale, in Qatar, del 24 e 25 febbraio, mentre il primo degli 8 appuntamenti stagionali è previsto, sempre in Qatar, nella giornata del 2 marzo.



