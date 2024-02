L'originale dune buggy Manx di Bruce Meyers compie 60 anni

Siamo agli inizi degli Anni '60 e in California un giovane surfista, appassionato costruttore di barche e laureato all'Art Center School di Los Angeles, immagina di poter costruire in veicolo semplice e adatto a scorrazzare sulle dune costiere e - dove permesso - sulle spiagge.



Dai primi disegni, e dall'idea di utilizzare un telaio completo di sospensioni, motore cambio (quello del Maggiolino, molto diffuso anche presso i demolitori, si passa ala costruzione di una carrozzeria originale, rigorosamente aperta e rigorosamente in vetroresina, il materiale usato per le cariche.

L'invenzione si chiama Manx ed è un inedito dune buggy (letteralmente calesse per le dune), leggero, irriverente e capace di compiere acrobazie sulla sabbia. A firmarla è Bruce F Meyers che - lo specificò in una intervista del 2009 - era partito dalla constatazione che molti demolitori californiani avevo vere cataste di telai completi del Maggiolino.

Il Manx venne così presentato ufficialmente nel 1964, esattamente 60 anni fa, e conquistò tutti - compresi i primi clienti che compravano il solo body in vetroresina e poche altre parti realizzate per da Meyers per assemblarli nel garage di casa - per il pavimento piatto, per le sospensioni a braccio longitudinale molto compatte, per il peso ridotto e per la disposizione posteriore del motore che permetteva una guida in perenne controsterzo.

Meyers chiamò l'originale primo dune buggy Old Red e descrisse come ne aveva creato il design in un'intervista del 2012. "Sono un artista e volevo portare nel Manx un senso di movimento. I dune buggy dovevano mandare un messaggio preciso: creare divertimento". Ed aggiunse: "la parte superiore dei paraurti anteriori doveva essere piatta per poter appoggiare un paio di birre, i lati dovevano essere abbastanza alti da tenere lontani fango e sabbia dagli occhi. E il tutto doveva essere compatibile con la meccanica del Maggiolino. Poi ho aggiunto una forma femminile e quello spirito di avventura che desideravo". Dopo avere ha protetto il copyright del design e avere aperto la società B.F. Meyers & Co, il giovane surfista californiano iniziò a vendere il suo dune buggy in kit (era la seconda generazione più facile da costruire) che costava 535 dollari. E nel 1966 il Manx originale partecipò ad una prova fuoristrada 'estrema' In Messico cercando di percorrere i 1533,2 km - che comprendevano varie aree desertiche - che dividono Tijuana a La Paz nel minor tempo possibile.

Ci riuscirono lo stesso Meyers, che insieme al copilota Ted Mangels impiego solo 34 ore e 45 minuti (il record precedente era di 39 ore) e il risultato sul percorso di quella che oggi è diventata la celebre corsa Baja 1000 fece salire alle stelle la notorietà del Manx.

Meyers chiuse la sua attività diretta nel 1971 dopo aver prodotto e venduto circa 6.000 dei suoi ormai iconici dune buggy, con clienti del calibro di Steve McQueen ed Elvis Presley. Moltissimi, in quel periodo, anche gli 'imitatori' che secondo stime - infrangendo il copyright di Meyers - produssero circa 300.000 'calessi per le dune' ispirati al Manx.



