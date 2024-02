In vendita la Dino 246 GTS del manager dei Led Zeppelin

Una Ferrari che sa di rock'n'roll e Led Zeppelin. L'esemplare del Cavallino è una Dino 246 GTS messa all'asta da Car&Classic e che è appartenuta al leggendario manager della band britannica, Peter Grant.





Il 28 agosto 1973, all'apice del successo degli Zeppelin, Grant decise di mettere in garage una delle 'rosse' più prestigiose e dopo aver sborsato 6.620,39 sterline, si aggiudicò la nuova auto sportiva più in voga del momento, appunto, una Ferrari Dino 246 GTS.

Dopo aver posseduto l'auto per un anno, il 7 agosto 1974 Grant la vendette ad un nuovo fortunato acquirente, a Londra, che la tenne fino all'8 gennaio 1976. Da allora, la Dino è entrata nel garage di un appassionato in Scozia, poi ne Sud del Regno Unito e poi di nuovo in Scozia.

L'auto fu infine acquistata da Modena Engineering nel 1987, il cui amministratore delegato volle un regalo speciale per il trentesimo compleanno della moglie. Prima di svelare il regalo, il nuovo proprietario l'ha fatta anche riverniciare, rifinire con nuovi pellami e dotare di nuovi accessori per l'abitacolo.

All'inizio del 1990 l'auto fu coinvolta in un incendio in un garage, ma ne uscì quasi illesa, con lievi danni agli interni.

Fu quindi venduta così com'era, con nuova destinazione il Buckinghamshire, a metà del 1990. Da quel momento, la Dino è passata di mano diverse altre volte, fino ad arrivare ai giorni nostri, in condizioni ottimali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA