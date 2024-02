Firenze: Comune, -20% multe eccesso velocità nel 2023

Nel 2023 rispetto al 2022 è stata registrata a Firenze una riduzione delle multe per eccesso di velocità che a livello generale su tutta la città ha superato il 20% della riduzione. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Vecchio. Su viale XI Agosto, tra il 2022 e il 2023, si rileva una riduzione del 72% delle sanzioni; su viale Etruria (uscita città) il calo è del 56%, sul viadotto Marco Polo (entrata in città) la riduzione è del 26%. "Questi dati rappresentano un importante obiettivo raggiunto perché, come abbiamo più volte sottolineato, la velocità insieme alla distrazione sono oggi gli elementi che causano il maggior numero di incidenti gravi - sottolinea l'assessore alla Mobilità e polizia municipale Stefano Giorgetti -. La riduzione dei verbali emessi dai sistemi di misurazione come i velocar evidenzia come i cittadini hanno compreso l'importanza del rispetto dei limiti di velocità e questo si traduce in una maggior sicurezza sulle nostre strade".





