Porsche Carrera Cup Italia 2024 con il titolo per i Rookie

Il 4 maggio, a Misano, scatterà la stagione 2024 della Porsche Carrera Cup Italia, riservata alle 911 GT3 Cup da 510 cavalli. Si tratta della 18esima nella storia del monomarca tricolore, con marginali ritocchi al format.

La novità più importante riguarda l'introduzione di una speciale classifica per i driver esordienti nella serie, quindi, per la prima volta ci sarà un titolo Rookie, che andrà ad affiancarsi quelli Piloti, Team e Michelin Cup, quest'ultimo dedicati ai driver over 30 classificati FIA "bronze", non professionisti. Per correre tra i rookie, con l'ambizione di poter vincere un'iscrizione gratuita alla Carrera Cup Italia per l'anno successivo, bisogna essere dei piloti under 30 che non hanno partecipato a più tre eventi del monomarca tricolore o del Porsche Mobil 1 Supercup, e che non siano risultati fra i primi dieci classificati assoluti in una qualsiasi Carrera Cup nazionale o di zona.

In totale, nel 2024 ci saranno 6 appuntamenti del Porsche Carrera Cup Italia, che prevedono prove libere al venerdì, qualifiche al sabato mattina, e due gare, ciascuna sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, da disputare fra il sabato pomeriggio e la domenica.

I bolidi teutonici si ritroveranno in pista per il test collettivo pre-campionato giovedì 11 aprile, sul circuito di Imola; mentre l'appuntamento finale sarà a Monza nelle giornate del 5 e 6 ottobre.



