Boom multe a Pisa, 325 auto senza assicurazione, 917 no revisione

Boom di contravvenzioni a Pisa per veicoli che circolano senza copertura assicurativa e senza revisione. Secondo i dati forniti dalla polizia municipale, infatti, nel 2023 le sanzioni comminate dai vigili urbani per questa infrazione al codice della strada sono state 325 (+48% rispetto al 2022), mentre 917 quelle per la mancata revisione del mezzo (+187%). In aumento, anche le violazioni per guida senza patente: 23 (+28%) e 117 per uso del telefono cellulare (+98%).

"Preoccupa - commenta il sindaco, Michele Conti - l'aumento del 98% di sanzioni per l'uso del cellulare alla guida che, sappiamo da tempo, è spesso causa di incidenti, ma anche i notevoli incrementi percentuali di sanzioni comminate per mancanza di assicurazione o di revisione del mezzo. Si tratta di fenomeni sempre più evidenti e da monitorare con attenzione".

Il sindaco ricava da questi dati "scarso senso civico e poca attenzione alla sicurezza per sé e per gli altri".

Le sanzioni elevate dalla polizia municipale per mancanza di copertura assicurativa hanno avuto un trend crescente nell'ultimo triennio: 191 nel 2021, 220 nel 2022 e a 325 nel 2023 e nelle prime settimane del 2024 sono già 65 i veicoli sorpresi a circolare senza assicurazione. Più di un veicolo al giorno. In aumento, anche le sanzioni per mancata revisione: dalle 91 violazioni accertate nel 2021, si è passati alle 319 del 2022 fino alle 917 del 2023. In crescita esponenziale anche le sanzioni per automobilisti che usano il telefono cellulare mentre guidano: nel 2021 furono 40, 59 nel 2022 fino alle 117 nel 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA