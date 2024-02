Nuova Lancia Ypsilon, il vantaggio di viaggiare in un salotto

Nell'edizione limitata Cassina, che accompagna con 1906 esemplari numerati il lancio in Italia della nuova Lancia Ypsilon - coerentemente con il linguaggio di design puro e radicale del marchio - unisce tradizione e innovazione con i valori del mondo dell'arredamento italiano. Questa specifica versione riflette l'estrema cura dedicata a ogni dettaglio stilistico, dalla selezione dei materiali alla scelta dei colori. Spicca l'utilizzo della tonalità blu iconica nella tradizione di Lancia, che è presente sia all'interno che all'esterno della vettura.

I sedili sono avvolti da un morbido velluto blu riciclato e sono caratterizzati dal motivo a 'cannelloni' e da una doppia cucitura. La stessa tonalità viene ripresa sul cruscotto e negli inserti dei pannelli delle porte e della plancia, così da creare uno spazio interno elegante e coordinato.

Lo storico blu Lancia contraddistingue anche l'esterno di Ypsilon Edizione Speciale Cassina, in un insieme elegante e contemporaneo. Osservando l'auto dall'esterno la tonalità si fonde con il nero dei cerchi in lega (con diamantatura scura) con il risultato di un effetto visivo raffinato e omogeneo, anche perché privo di cromature.

In abitacolo spicca un altro dei più importanti elementi distintivi dell'Edizione Speciale Cassina. E' un tavolino multifunzionale, un inedito elemento di design in plastica bio-based che mette in evidenza l'esperienza manifatturiera dello specialista in arredamento di Meda.

Questo è anche il primo tavolino utilizzato all'interno di una vettura nella parte anteriore. Una soluzione grazie alla quale Lancia - in coerenza con i suoi valori storic - crea uno spazio accogliente ed ospitale, trasformando l'abitacolo in un autentico 'salotto'.

Altra importante esempio dell'attenzione all'ambiente è la rivisitazione di un materiale storico e iconico come il panno Lancia, che nella nuova Ypsilon oggi si presenta con una nuova identità. Lo fa attraverso un materiale contemporaneo come il velluto nella seduta e negli schienali delle poltrone con trama a 'cannelloni' e con i restanti rivestimenti in PVC anch'esso riciclato.

Non mancano i sedili elettrici, massaggianti e riscaldati che diventano una vera e propria poltrona per massimizzare il benessere a bordo, in perfetta combinazione con l'attenta insonorizzazione.

Spicca anche l'innovativo sistema di infotainment S.a.l.a.

(Sound Air Light Augmentation) che è il pilastro su cui si basa la tecnologia accessibile di Lancia. E' un evoluto insieme di hardware e software che accentra le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione, consentendo a guidatore e passeggero di adattare l'ambiente interno, con il semplice tocco di un pulsante. Tra le molte altre raffinatezze tecnologiche di Ypsilon vanno ricordati l'ausilio al parcheggio con telecamere, i sensori anteriori e posteriori e i due schermi (quadro strumenti e radio digitale) da 10.25 pollici. Questi display sono personalizzabili sia nel layout che nei colori. Completano la dotazione tecnologica il sistema di accesso e di avvio senza chiave e, per chi non riesce a rinunciare al proprio device personale, wireless phone charger e Android Auto/Apple CarPlay senza fili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA