Una rara Mercedes-AMG One in vendita a Dubai

La Mercedes-AMG One è uno dei bolidi più vicini al concetto di auto espresso dalle recenti F1, grazie alla sua power unit plug-in hybrid che riprende il motore V6 da 1,6 litri, associato a 4 propulsori elettrici, per una potenza complessiva di 1063 CV.

Di queste vetture, prodotte in sole 275 unità, una è in vendita presso la concessionaria F1rst Motor di Dubai. Nel sito è evidenziato che il prezzo è a richiesta, ma di sicuro, considerata la rarità dell'auto, con tutti gli esemplari già venduti, sarà superiore a quello di oltre 2 milioni di euro proposto dalla casa costruttrice.

Le prestazioni dichiarate sottolineano un potenziale velocistico notevole, con una punta massima di circa 352 km/h, ed un'accelerazione che è di circa 2,9 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermo, di circa 7 secondi per toccare i 200 km/h, sempre partendo da 0 km/h, e di circa 15,6 secondi per scattare da 0 a 300 km/h. Per gestire simili performance può contare, su un'aerodinamica particolarmente curata, e sulla trazione integrale.

Inoltre, volendo, riesce a percorrere anche 18,1 chilometri in modalità elettrica, grazie alla batteria da 8,4 kWh.

