Renault Scenic E-Tech tra le finaliste del Car of the Year

Tra le sette finaliste del premio europeo Car of the Year 2024 c'è anche la Renault Scenic E-Tech electric che, attraverso un'abitabilità da vettura di segmento superiore, offre spazio abbondante da vivere in maniera sostenibile alle famiglie. In attesa dell'esito della votazione della giuria composta da 59 giornalisti di 22 paesi, che sarà annunciata il prossimo 26 febbraio, in occasione del salone dell'auto di Ginevra, il nuovo Suv a batteria della casa della losanga ha superato, insieme alle altre 6 finaliste, una selezione in cui erano coinvolte, inizialmente, 28 vetture. Forte di una piattaforma studiata per le auto elettriche, la Scenic E-Tech electric sfrutta un motore che esprime fino a 220 CV di potenza, e può contare su di un pacco batteria che arriva ad una capacità di 87 kWh, per un'autonomia superiore ai 620 km nel ciclo WLTP.

Tante le soluzioni pensate per incrementare il comfort e migliorare la vita a bordo, tra cui il tetto panoramico Solarbay, con tanto di luminosità regolabile mediante 4 livelli di oscurazione; e l'avanzato il sistema multimediale realizzato in collaborazione con Google, che permette di scegliere tra oltre 50 applicazioni.

La Scenic a batteria evolve un modello che è sul mercato da 27 anni, e che, nel 1996, ha introdotto il concetto di monovolume nel segmento C, ottenendo il prestigioso riconoscimento di Car of the Year nel corso dell'anno successivo, il 1997.

