Porsche 911 GT1, dal trionfo a Le Mans al ghiaccio di Aspen

La storica Ice Race che si svolge sul lago ghiacciato di Zell in Austria (a pochi passi dalla casa della famiglia Porsche) da quest'anno si doppia e sbarca negli Stati Uniti approdando ad Aspen, la celebre località sciistica in Colorado.



E per l'edizione gli organizzatori hanno scelto di stupire addetti ai lavori e spettatori con uno spettacolo 'invernale' davvero unico.

Per la corsa su neve e ghiaccio di Aspen gli organizzatori hanno fatto arrivare dal Museo Porsche di Zuffenhausen una splendida berlinetta da pista 911 GT1, che nel suo palmares vanta la vittoria assoluta alla 24 ore di Le Mans nel 1998, con Laurent Aiello, Allan McNish e Stéphane Ortelli che si alternarono al volante.

Porsche ha voluto dare ai suoi fan la possibilità di vedere la storica 911 GT1 in azione ancora una volta ma in condizioni molto diverse da quelle del giugno del 1998 sul celebre Circuit de la Sarthe in Francia.

Montati speciali pneumatici invernali e rialzato l'assetto le sospensioni, l'auto ha anche beneficiato di uno speciale sistema di preriscaldamento proveniente dalla 919 Hybrid e di una nuova mappatura del software di gestione del motore.

Ed è stato proprio il vincitore a Le Mans Ortelli ad avere l'onore di guidarla nuovamente questa volta sulla neve e sul ghiaccio di Aspen. della sua corsa nella GT1 Ice Race: "Questo è il bello del Museo Porsche - ha detto Ortelli - dove non solo curano le loro auto per poterle mostrare agli spettatori, ma assicurano anche che si possano guidarle, e guidarle velocemente. Ricorderò questa esperienza per il resto della mia vita".



