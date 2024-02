La Formula E apre ai giovani con la NXT Gen Cup

La Formula E apre le porte del motorsport elettrico ai talenti del futuro con la NXT Gen Cup, la cui prima gara, in attesa dell'approvazione finale da parte della FIA , si terrà il 13 e il 14 aprile a Misano, prima tappa europea del campionato del mondo. Il calendario prevede sei gare europee: a quella di Misano, seguiranno la tappa di Monaco, il 27 aprile; di Berlino, l'11 e d il 12 maggio; di Norisring, il 5 e 7 luglio; di Londra, il 20 e 21 luglio; e di Hockenheim, il 18 e 20 ottobre.

Con 20 giovani piloti, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, la NXT Gen Cup, ad ogni tappa prevede due sessioni di prove da 20 minuti (tranne a Monaco, dove è prevista solo la FP1), una sessione di qualifiche da 20 minuti e una gara da 20 minuti. La vettura utilizzata, denominata LRT NXT1, è completamente elettrica, ed è stata sviluppata e costruita dal Lestrup Racing Team, basandosi sulla MINI Cooper SE. La trazione è sulle ruote anteriori, la potenza di 180 CV, con 60 CV in più quando sono attive le funzioni push-to-pass, mentre la batteria è da 30 kWh, ed ha un sistema a 800 V, ed il peso è di 1150 kg. Tra le caratteristiche tecniche annoveriamo anche la rigenerazione in frenata, gli ammortizzatori Ӧhlins regolabili e pneumatici Hankook Semi-slick. Le auto, in totale, sono 20, ed offrono a tutti i piloti lo stesso equipaggiamento.

