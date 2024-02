Countdown Ferrari, attesa per la presentazione della SF-24 via social

Il giorno della Rossa. A mezzogiorno, sul sito della scuderia e sul suo canale YouTube, Ferrari svelerà la sua SF-24, la vettura con cui affronterà la stagione di Formula 1 al via il 2 marzo in Bahrain con la prima gara. La Rossa ha lanciato il conto alla rovescia sul suo profilo X, con alcuni brevi video, uno dei quali mostra i numeri delle due monoposto (55 e 16), svelando in parte il punto di colore delle nuove vetture. I primi rombi della SF-24 si sono sentiti il 6 febbraio, quando per la prima volta è stata accesa la power unit montata sulla macchina. In Bahrain, fra tre settimane, il verdetto della pista.

Sarà la quarta e ultima stagione per la coppia Charles Leclerc-Carlos Sainz. A fine anno lo spagnolo lascerà Maranello, sostituito dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Ma, in attesa del britannico, Leclerc e Sainz cercheranno di migliorare un bottino che parla di cinque vittorie conquistate nell'ultimo biennio (tre per il monegasco, due per lo spagnolo protagonista l'anno scorso a Singapore dell'unica vittoria non targata Red Bull in tutto il campionato). Per Leclerc sarà l'occasione di rilanciarsi dopo una stagione difficile, per Sainz l'ultima chance di lasciare il segno nella storia della Rossa. Ma questa stagione sarà anche un banco di prova per il team principal Frédéric Vasseur, subentrato il 9 gennaio dell'anno scorso a Mattia Binotto.

Sul futuro del passaggio di Hamilton in Ferrari, intanto, è intervenuto proprio un ex ferrarista, l'asturiano Fernando Alonso, nel giorno della presentazione della sua Aston Martin.

"Forse Lewis può portare quel qualcosa in più per lottare per il campionato. La macchina è lì", ha detto il due volte campione del mondo. Che, in ogni caso, a quanto riporta la Bbc non ha rinunciato a lanciare una frecciata al suo rivale storico: "Mi sembra che fino a due mesi fa non fosse nei suoi sogni da bambino guidare una Ferrari, aveva sogni diversi. Spero che si goda l'esperienza in Ferrari: è speciale, se vinci: lì devi vincere. Magari porterà quello che manca per conquistare il Mondiale: è da qualche anno che hanno una macchina competitiva".

Diretta streaming

Riproduzione riservata © Copyright ANSA