Isotta Fraschini ha scelto l'equipaggio per il Wec

L'Isotta Fraschini è pronta alla sfida del Wec per la stagione 2024, dove competerà con la Tipo 6 LMh Competizione nella categoria delle hypercar, ed ha scelto di puntare su piloti giovani ma di grande prospettiva, oltre che su di un veterano.

Proveniente dall'academy di Fernando Alonso, Carl Wattana Bennet è di nazionalità tailandese ed americana, ha solamente 19 anni, ed è attualmente impegnato nella classe LMP2 dell'Asian Le Mans Series. Antonio Serravalle, invece, con due anni in più, ha già maturato esperienza nei campionati LMP3, Indy Lights, F3 Americas Championship, ed Indy Pro 2000 Championship. A guidare in pista i giovani colleghi ci sarà Jean-Karl Vernay, il pilota francese di 36 anni, che vanta diversi successi in categorie differenti, tra cui la 24 Ore di Le Mans con la Porsche LMGTE am. "Sono molto curioso di vedere come funzionerà questo mix di gioventù ed esperienza - ha dichiarato Claudio Berro, responsabile motorsport di Isotta Fraschini Milano - in un campionato molto competitivo come il FIA Wec".

