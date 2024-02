F1: GP di Gran Bretagna si correrà a Silverstone fino al 2034

Il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 continuerà a svolgersi a Silverstone fino al 2034, a seguito di un nuovo accordo decennale annunciato oggi dal promotore del campionato mondiale di velocità. Organizzato dal 1987 senza interruzioni a Silverstone, "rimarrà in calendario fino al 2034 compreso, a seguito di una proroga di dieci anni con il promotore Silverstone e la proprietà, il British Racing Drivers Club (BRDC)", ha scritto la F1 in un comunicato stampa.

Il circuito di Silverstone ospitò la prima gara di F1 il 13 maggio 1950, vinta dall'italiano Giuseppe Farina (Alfa Romeo).

Situato in un'ex base della Royal Air Force, vede la maggior parte delle squadre - con sede in un triangolo tra Birmingham, Londra e Bristol - giocare in casa. Nel fine settimana del 7 luglio si correrà la 59ma edizione del GP. La stagione 2024 di F1 inizierà sabato 2 marzo in Bahrein.



