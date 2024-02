Ue, 'Stellantis? Sussidi su auto elettriche dipendono dai Paesi'

"Non abbiamo sussidi europei ai consumatori per l'acquisto di veicoli elettrici. Ci sono schemi diversi nei diversi Stati membri, alcuni hanno questo tipo di supporto, altri no. Fino a quando non sono discriminatori, non spetta a noi discuterne". Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea responsabile per la Concorrenza, Margrethe Vestager, rispondendo a una domanda sullo scontro tra il governo e Stellantis sui sussidi per l'acquisto dei veicoli elettrici "Se i sussidi vanno direttamente alle imprese, allora la questione è diversa. Ma quando si tratta di sostegno ai consumatori per l'acquisto dei prodotti, se viene fatto in modo non discriminatorio, non è una questione per noi", semmai "per le autorità nazionali", ha evidenziato Vestager.



