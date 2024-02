Nissan corre come sponsor nella RomaOstia Half Marathon

Nella giornata di domenica 3 marzo andrà in scena la RomaOstia Half Marathon, manifestazione organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani - GSBRun, in partnership con RCS Sports & Events, sotto l'egida della World Athletics e della FIDAL, con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio, in cui lo sponsor Nissan porta un messaggio di sostenibilità mediante l'Official Car Ariya 100% elettrica. Nello specifico, il crossover a batteria di Nissan aprirà e chiuderà la competizione, della quale sarà anche il timekeeper ufficiale. Mentre Nissan Qashqai e-POWER ed X- Trail e-POWER, crossover elettrificati dalla guida speculare a quella di un'elettrica, ospiteranno, nei loro spaziosi abitacoli, la direzione di gara ed i giudici, che avranno modo di muoversi in maniera silenziosa e confortevole lungo il percorso. Questo prevede la partenza in via Cristoforo Colombo, precisamente di fronte al PalaEur, per dirigersi, dopo un primo tratto nell'area dell'EUR, lungo via Cristoforo Colombo fino a Ostia, sul litorale romano, dove i partecipanti arriveranno al termine di un tracciato dalla misura di 21,097 km.

Inoltre, nelle due giornate antecedenti l'evento, venerdì 1 marzo e sabato 2 marzo, i crossover Ariya ed X-Trail e-POWER faranno bella mostra di sé attraverso un'esposizione statica situata nel villaggio Casa RomaOstia. "Siamo entusiasti di confermare la nostra partecipazione alla mezza maratona RomaOstia, la più partecipata d'Italia - ha commentato Luisa Di Vita, direttore comunicazione e chief innovation officer di Nissan Italia - il nostro impegno nello sport più dilagante degli ultimi anni rafforza la nostra identità di costruttore rispettoso dell'ambiente, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale al 2030".



