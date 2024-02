Lega, ok a nostro emendamento codice strada per aiutare disabili

"Grazie a un emendamento della Lega al Codice della strada si viene incontro alle persone con disabilità visiva, prevedendo la possibilità di aggiungere ai semafori segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinate. Attenzione anche alla pavimentazione in modo da agevolare l'individuazione delle segnalazioni".

Così in una nota i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti (capogruppo), Andrea Dara, Domenico Furgiuele (primo firmatario dell'emendamento), Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto.



