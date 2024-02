All'asta una Dodge Challenger Demon 170 venduta per sbaglio

All'asta per beneficenza una Dodge Challenger Demon 170 realizzata su ordinazione di un militare statunitense e venduta per errore ad un altro acquirente. L'auto in questione è quelle che si è resa protagonista di una vicenda alla quale si era interessato anche il celebre Jay Leno.





La speciale Challenger è stata infatti in origine ordinata 'su misura' da un militare statunitense, che però aveva visto poi l'auto da lui richiesta venduta da poco zelanti impiegati di una concessionaria ad una terza persona. Una volta verificato il torto, la stessa Dodge si era mossa per porre rimedio e persino Jay Leno era intervenuto affinché al soldato fosse consegnata un'auto uguale a quella che aveva richiesto. Quando poi il secondo compratore della Challenger verde militare ha scoperto la vicenda, ha restituito anche la sua automobile, che ora sarà protagonista di un'asta da Mecum, il cui ricavato sarà devoluto a tre diverse organizzazioni di beneficenza L'originale F8 Green Demon 170sarà battuto all'asta a Houston il 4 aprile. L'auto ha percorso solo 54 miglia e viene fornita con pinze freno Brembo nere con loghi gialli, dettagli in fibra di carbonio, un volante Srt Alcantara e il kit Widebody Hellcat Redeye.

