Smog, nuovo stop del traffico a Frosinone

La qualità dell'aria non migliora a Frosinone. Il sindaco Riccardo Mastrangeli oggi ha firmato l'ennesima ordinanza che blocca l'accesso in Centro ai mezzi più inquinanti. Lo stop scatterà da domani ed andrà avanti fino a tutto il giorno dell'otto febbraio.

Ad imporre la limitazione del traffico in centro sono stati i dati rilevati dalle centraline Arpa. Per questo è stato deciso il divieto di circolazione per le auto fino ad Euro 4 diesel e per i veicoli commerciali fino ad Euro 3 diesel dalle ore 8.30 alle ore 19.30; stop solo il mattino per i veicoli commerciali Euro 4 diesel che non potranno circolare dalle ore 8.30 alle ore 13.30; per le auto a benzina fino ad Euro 3 lo stop è dalle ore 8.30 alle ore 18.30; per i veicoli commerciali a benzina fino ad Euro 2 il divieto d'accesso al centro è dalle ore 8.30 alle ore 12.30.



