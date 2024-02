Distruggono un'auto per divertimento, in 7 fermati a Verona

Hanno distrutto un'auto "per divertimento", sette giovani veronesi, di età compresa fra i 20 e i 13 anni, che sono stati bloccati dai Carabinieri questa notte nel parcheggio di Porta Palio, a Verona, mentre stavano danneggiandola a colpi di pietra e altri oggetti contundenti.

I militari, dopo aver fermato e identificato gli autori del danneggiamento, hanno scoperto che si trattava di giovani studenti e lavoratori, non in preda all'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, che sembravano aver agito solo per divertirsi.

Il tutto è avvenuto all'insaputa del proprietario del veicolo, un 34enne di Sommacampagna (Verona), ignaro di quanto stesse accadendo. La segnalazione, infatti, è arrivata da un testimone che abita in zona e che, insospettito dai rumori e dagli schiamazzi provenienti dalla strada, si è affacciato, notando lo "spettacolo" distruttivo. La vittima ha assicurato di non conoscere i sette ragazzi, tutti senza precedenti, i quali non hanno nemmeno fornito una giustificazione sul perché abbiano vandalizzato l'auto, che è stata totalmente distrutta.

Due minorenni sono stati denunciati al Tribunale di Venezia, mentre i maggiorenni sono stati tutti posti agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Verona. Questa mattina in Tribunale il giudice ha convalidato l'arresto e rinviato l'udienza al 9 aprile.



