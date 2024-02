Accordo Byd e Arval per flotte auto e veicoli commerciali

È un memorandum d'intesa dedicato alle flotte aziendali per auto e veicoli commerciali in Europa, quello siglato tra Byd e Arval. Il colosso cinese dedicato alla produzione di veicoli a nuova energia (Nev) e l'azienda di leasing e soluzioni di nuova mobilità, si sono accordati per una consulenza congiunta a clienti nazionali e internazionali.

L'accordo individua aree chiave nel settore dell'auto, per accelerare la strategia di decarbonizzazione ed elettrificare delle flotte. Oltre ai mercati automotive, la cooperazione tra Arval e Byd riguarderà anche i veicoli commerciali leggeri (Lcv) e le soluzioni sistemiche per le nuove energie che combinano veicoli a batteria, stoccaggio dell'energia e sistemi solari.

La collaborazione strategica mira a differenziare realmente le soluzioni di mobilità elettrica e i finanziamenti per i clienti europei. Il memorandum d'intesa è stato formalizzato durante una cerimonia ufficiale di firma presso la sede centrale di Byd Global a Shenzhen, in Cina, alla presenza di Michael Shu, managing director di Byd Europe, Alain Van Groenendael, Ceo di Arval e altri rappresentanti di entrambe le parti.

"Byd pone grande enfasi sul valore delle cooperazioni e delle relazioni commerciali - ha commentato Michael Shu - e la firma di un memorandum d'intesa con Arval è un'altra occasione importante che sottolinea il nostro impegno nella collaborazione. I nostri obiettivi comuni per la mobilità elettrica accessibile sono ben allineati e offrono ai clienti una scelta di prodotti e flessibilità, con la rassicurazione di servizi localizzati di alto livello".



