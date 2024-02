Urso, metà incentivi a Stellantis sono finiti su modelli prodotti all'estero

"Negli scorsi anni il 40% degli incentivi è andato a Stellantis, come è giusto che fosse, ma la metà di questi sono finiti a modelli prodotti all'estero e importati in Italia. Non può continuare così. L'ho detto con chiarezza", ha spiegato il ministro per le Imprese ed il made in Italy Adolfo Urso.

"Ove non ci fosse una inversione di tendenza, che riduca il delta tra produzione e immatricolazione in Italia, dal prossimo anno tutte le risorse del Fondo automotive andranno non più a incentivare i consumi ma la produzione. Quindi a chi produce o chi intende produrre di più nel nostro Paese. Per esempio una seconda casa automobilistica", ha spiegato Urso.









