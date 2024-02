F1: GP del Giappone a Suzuka si correrà fino al 2029

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 si svolgerà a Suzuka almeno fino al 2029 compreso, hanno annunciato gli organizzatori del campionato del mondo. In scadenza quest'anno, il contratto che lega la F1 al mitico circuito giapponese, uno dei preferiti dai piloti, è stato infatti prolungato di cinque stagioni.

Per la prima volta nella sua storia, il GP del Giappone, disputato a Suzuka dal 1987 (tranne nel 2007 e 2008 quando si corse sul Circuito del Monte Fuji), si terrà in primavera e non più in autunno. La FIA ha infatti deciso di armonizzare il calendario del campionato del mondo di F1 per ridurne l'impatto ambientale e il round giapponese, il quarto della stagione, sarà quindi organizzato all'inizio di aprile, tra Australia e Cina.





