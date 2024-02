Con Bmw X7 Poldo Dog Couture anche Fido e luxury

Tutto il comfort e il lusso di una moderna Bmw anche per gli amici a quattro zampe, con la nuova X7 realizzata che Bmw Italia ha realizzato in collaborazione con Poldo Dog Couture, marchio esclusivo del luxury dell'abbigliamento per cani, completamente Made in Italy.





La reinterpretazione unica e esclusiva di Bmw X7 xDrive 40d, ad opera dell'estro creativo del team di Poldo, è corredata di un nuovo ed elegante allestimento da viaggio per cani, appositamente creato e abbinato al modello, per consentire agli amici a quattro zampe di viaggiare in sicurezza e comodità.

"Ho interpretato quest'auto - ha spiegato Rossella Barbuto, direttore creativo di Poldo Dog Couture - ispirandomi ad un bosco di prima mattina dove l'aria è pervasa da una sinfonia di avvolgenti profumi di resina che provengono da abeti secolari e che si mischiano con il profumo delicato del muschio sul terreno umido".

L'esterno dell'auto è bicolore, ovvero black e l'esclusiva vernice Bmw Individual Oxford Green. Per quanto riguarda gli interni, la squadra di Poldo si è affidata anche alle mani esperte di un maestro ebanista che ha realizzato alcune delle modanature dell'auto utilizzando come essenza l'ebano, mentre per i rivestimenti sono stati utilizzati materiali pregiati come l'Alcantara, morbido al tatto, resistente e facile da mantenere.

Un esclusivo kit da viaggio che può essere posizionato nell'ampio bagagliaio della Bmw X7, è rivestito interamente in ebano ed è custodito in un elegante baule sempre in ebano, rivestito a sua volta in pelle martellata verde bosco, contenente tre cassetti. All'interno dei cassetti è presente tutto l'occorrente per l'amico a quattro zampe.

Tra gli accessori, anche una cintura di sicurezza di 94 cm alla massima estensione (regolabile) esclusi moschettone ed ardiglione (106 cm inclusi) in pelle accoppiata a nastro, per assicurare il cane al sedile durante i viaggi nei sedili posteriori, così come un guinzaglio e un collare in pelle per passeggiare sempre con stile.

Non mancano nemmeno una coperta 121 x 114 cm per il sedile posteriore in nylon stampato ed Alcantara e da portare con sé quando si scende dall'auto, un confortevole cuscino imbottito in ovatta termica, una fiaschetta termica per mantenere fresca l'acqua e due ciotole in porcellana, decorate con logo Poldo Dog Couture .



