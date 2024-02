Auto vendute in nero, evasione da 1,2 milioni nel Brindisino

Avrebbe omesso di dichiarare al fisco ricavi per oltre un milione di euro, ottenuti dal 2018 al 2023, il titolare di una concessionaria d'auto del Brindisino.

E' quanto hanno accertato i finanzieri della compagnia di Ostuni. L'indagine si è sviluppata attraverso l'esame di tutte le operazioni di acquisto delle autovetture e la ricostruzione delle operazioni di vendita. Secondo l'accusa le vendite dei veicoli sarebbero state effettuate "in nero" in quanto formalmente avvenute tra privati (proprietario e acquirente) mentre, in realtà, le autovetture erano state acquistate e, successivamente, vendute dalla società controllata. Le indagini hanno permesso di ricostruire il volume d'affari dell'attività commerciale e constatare sia l'omessa fatturazione delle operazioni di vendita che l'omessa dichiarazione dei ricavi.





