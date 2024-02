Al volante con lo smartphone, 84 multati a Bologna

Ottantaquattro automobilisti multati perché trovati, al volante, con lo smartphone. Li hanno scoperti gli agenti del Compartimento della polizia stradale per l'Emilia-Romagna che, giovedì scorso, hanno eseguito controlli sulla tangenziale di Bologna e sulle autostrade del nodo bolognese. Impegnate le pattuglie della Polstrada di Bologna, della Sottosezione della polizia stradale di Altedo e del Distaccamento di Imola. In tutto, gli agenti hanno elevato verbali che hanno portato a decurtare, in tutto, 420 punti sulle patenti, le multe ammontano a quasi 10mila euro. Tra i conducenti sanzionati, perché al volante senza dispositivi idonei alla comunicazione con lo smartphone, anche un autotrasportatore che, nonostante il mezzo avesse a disposizione il bluetooth, parlava con il telefono appoggiato all'orecchio.





