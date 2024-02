World Car of the Year powered by Brembo, proclamata 27 marzo

Ci sono la Ferrari Purosangue e l'Abarth 500e tra le finaliste per i premi di categoria del trofeo World Car of the Year - powered by Brembo che verrà consegnato il prossimo 27 marzo al 2024 New York International Auto Show. Gli organizzatori hanno infatti annunciato l'elenco dei Top Ten finalisti per il titolo assoluto e quello delle Top Five di ognuna delle sei categorie, in cui compaiono i due modelli made in Italy.

I modelli per questa fase preliminare sono stati scelti con scrutinio segreto dalla giuria composta da oltre 100 giornalisti automobilistici internazionali provenienti da 29 Paesi. Lo hanno fatto - sottolinea la nota - in base alla valutazione di ciascun veicolo in base all'esperienza dell'attività professionale.

Il modello che sarà proclamato vincitore del World Car of the Year 2024 sarà scelto tra i dieci finalisti scaturiti da un elenco iniziale di 38 candidati. Sono Byd Seal, Ford Bronco, Hyundai Kona, Hyundai Santa Fe, Kia EV9, Mazda CX-90, Subaru CrossTrek, Toyota Prius, Volkswagen ID.7 e Volvo EX30.

Al premio nella categoria World Electric Vehicle concorrono Bmw i5, Kia EV9, Mercedes-Benz EQE, Volkswagen ID.7 e Volvo EX30. La classe World Luxury Car vede in lizza Bmw Serie 5, Lexus LM, Mercedes-Benz CLE, Mercedes-Benz Classe E, Mercedes-Benz EQE.

La Ferrari Purosangue concorre invece al premio finale come World Performance Car 2024 assieme a Bmw M2, Bmw XM, Hyundai Ioniq 5 N e Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid. Nella classe World Urban Car 2024 i finalisti sono Abarth 500e, Byd Dolphin, Lexus LBX, Suzuki Fronx e Volvo EX30 Gli organizzatori ricordando che tutte le auto in gara in queste cinque categorie concorrono anche al premio World Car Design of the Year che verrà assegnato da una giuria da sei esperti di design di ìlivello mondiale.

"Mi congratulo con i primi finalisti dei prestigiosi World Car Awards - ha commentato Daniele Schillaci, amministratore delegato di Brembo - Oggi più che mai, tecnologie e megatrend all'avanguardia stanno plasmando il panorama automobilistico.

Per Brembo essere lungimiranti ha sempre fatto la differenza".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA