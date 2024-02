Renault estende la partnership con France Rugby

Renault è con le squadre francesi di rugby mediante una partnership che consolida quella iniziata nel 2020, e diventa premium partner per 4 anni e mezzo in una collaborazione che prevede la presenza del logo del brand sui pantaloncini nel corso di allenamenti e partite, a partire dal Torneo delle Sei Nazioni. La partecipazione di Renault nella realtà del rugby transalpino comprende, inoltre, lo spot pubblicitario che verrà proiettato in occasione delle partite, e vede la partecipazione di Raphaël Ibanez, direttore generale della squadra francese, e dei giocatori Charles Ollivon, Damian Penaud, Cameron Woki e Dylan Cretin. La realizzazione di loghi Renault inediti a sostegno delle squadre francesi; la presenza di una minicar telecomandata tee-carrier Renault Espace E-Tech Full Hybrid in occasione delle partite in casa; e la diffusione di contenuti sui social network e sui media esterni.

"Renault e il rugby condividono innanzitutto una lunga e bella storia che ruota intorno ad una passione, quella di questo bel gioco di squadra - ha ha sottolineato Arnaud Belloni, direttore global marketing della marca Renault - siamo lieti di ampliare la nostra partnership di lunga data con France Rugby.

Condividiamo gli stessi valori e grandi ambizioni per lo sviluppo inclusivo di questo sport di grande importanza su tutto il territorio francese".



