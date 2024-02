La Lamborghini di Trump venduta a 1,1 milioni di dollari

Nel corso di un'asta di Barrett Jackson a Scottsdale, in Arizona, è stata venduta per 1 milione e 100 mila dollari la Lamborghini Diablo VT Roadester che fu di Donald Trump. Si tratta di una delle 132 prodotte per il mercato statunitense tra il 1997 e il 1999 e fu ordinata dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump, che l'ha guidata fino all'estate del 2002.



Caratterizzata dalla verniciatura Blu Le Mans, che non era ancora annoverata nell'offerta delle livree del 1997, si contraddistingue per la targa presente sulla carrozzeria, mentre sotto il cofano posteriore alberga un motore V12 a 48 valvole da 5,7 litri montato in posizione centrale da 492 CV accoppiato ad un cambio manuale a 5 marce, e ad un sistema di trazione integrale. La vettura, al momento della vendita, aveva percorso appena 24.834 km, ed aveva avuto due proprietari, oltre allo stesso Trump. Il contrasto tra la livrea esterna e l'interno con sedili bicolore, insieme agli altri dettagli la rendono unica, e ancora più rara di quanto non sia già questa tipologia di Diablo.

