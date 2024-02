Francia: morti su strade in calo del 3%, +7% su monopattini

Sono stati 3.170 i morti sulle strade di Francia nel 2023, in calo del 3% rispetto al 2022: è quanto annuncia oggi la Sécurité routière, l'organizzazione per la sicurezza stradale della Francia. L'anno appena trascorso, precisa l'organismo, è stato segnato da una diminuzione del numero di morti in tutte le categorie di mezzi stradali, ad eccezione dei cosiddetti 'dispositivi motorizzati per lo spostamento personale' (EDPm), come i monopattini, con 42 morti, in aumento del 7% rispetto al 2022.



