Ieri, per quanto riguarda la qualità dell'aria, sono state registrate per il secondo giorno consecutivo medie provinciali inferiori al limite nel Lodigiano e nel Pavese, e per questo dal primo febbraio saranno disattivate le misure temporanee di primo livello per la qualità dell'aria. Lo fa sapere la Regione Lombardia in una nota.

Restano invece attive nelle province di Milano, Monza, Bergamo e Cremona.



