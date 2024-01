Lexus con ATP Tour anche nel 2024

Lexus, in qualità di official automotive partner e platinum partner dell'ATP Tour, anche nel 2024 sarà al fianco del circuito mondiale di tennis professionistico maschile d'élite, da sempre fonte di emozioni e competizioni sportive internazionali di alto livello.

"L'ATP Tour rappresenta un palcoscenico perfetto e di alto profilo per il nostro brand - ha dichiarato Pascal Ruch, vicepresidente di Lexus Europe and value chain - e quest'anno avremo ancora più opportunità di entrare in contatto con milioni di persone grazie alla partecipazione a una delle più grandi competizioni sportive del mondo".

La partnership è stata avviata nell'estate del 2023, e nel 2024 avrà un'importanza superiore, visto che andrà a supportare fino al doppio dei tornei. Nello specifico, dopo un inizio di collaborazione che ha riguardato l'ATP 250 ASB Classic di Auckland, in Nuova Zelanda, Lexus in Europa, sarà di supporto nell'ATP 250 Open Sud de France di Montpellier, mentre il calendario dei tornei sponsorizzati da Lexus comprende 14 eventi in tutto il continente. In Italia, le vetture della casa giapponese saranno di scena a Torino, città che ospiterà le Nitto ATP Finals, fase finale dell'ATP Tour, a novembre.

Le attività di Lexus saranno adattate a ciascun torneo, e, oltre fornitura di veicoli di cortesia per gli ufficiali di gara ed i giocatori, comprendono la possibilità di esporre in primo piano i modelli più recenti della gamma, come la nuovissima LBX, la RZ 450e, completamente elettrica, ed i modelli ibridi e ibridi plug-in. Inoltre, il brand continuerà a essere title partner dell'ATP Head2Head, che presenterà sfide diverse, emozionanti e divertenti sui canali digitali e sociali dell'ATP Tour.



