Anche Miami Concours nell'impero Motorsport Network Media

Si allarga l'impero di Motorsport Network Media LLC (Mnm) , il conglomerato degli eventi e della comunicazione di recente acquisito dalla GMF Capital del miliardario Gary Fegel.

Mnm è la più grande piattaforma multimediale indipendente di sport motoristici al mondo, che comprende marchi di corse come Motorsport.com, Autosport, Motorsport-Total, GPOne, Motorsport.tv, i siti Motor1, Canossa Event (di Reggio Emilia), Cavallino e duPont Registry Ora Motorsport Network Media LLC aggiunge ora al suo portfolio il Miami Concours proprio attraverso duPont Registry (Drg) che è un gruppo di Clearwater in Florida, specializzato in auto di lusso. L'annuncio precede di pochi giorni la settima edizione nel Design District, intitolata Design Driven: The Intersection of Auto, Art and Fashion che si terrà dal 16 al 18 febbraio 2024.

Il Miami Design District - fondato da Craig Robins è di proprietà della sua società Dacra in collaborazione con L Catterton e Brookfield Properties - è diventato uno dei quartieri più apprezzati degli Stati Uniti, e combina negozi di lusso, gallerie d'arte, negozi di design e ristoranti, il tutto in un contesto architettonicamente escluisivo, oltre a due musei di rilevanza internazionale, l'ICA Miami e la Collezione de la Cruz. "Siamo entusiasti di unire le forze con duPont Registry - ha detto Robins - che da quasi quattro decenni rappresenta una presenza essenziale nella vita degli appassionati delle auto di lusso".

"E il Miami Concours è un'incredibile piattaforma per presentare alcune delle rarità più ambite della storia dell'automobile. Ogni anno, questo fine settimana unisce la comunità e gli appassionati di auto di tutto il mondo per apprezzare gli straordinari gioielli a quattro ruote".

Fondato nel 1985 duPont Registry, si legge nella nota, è da tempo la principale piattaforma commerciale auto esotiche e insieme al Miami Concours - dove si prevede parteciperanno più di 25.000 persone - hanno un impatto formidabile tra i consumatori di fascia alta. "Durante il mio mandato presso Lvmh e Louis Vuitton come chief technology officer - ha detto Antoine Tessier, ceo del gruppo duPont Registry - ho assistito all'ascesa del Miami Design District e alla sua capacità di attrarre i marchi di moda e lusso più sofisticati del mondo e la loro clientela esclusiva".

"Sono estremamente orgoglioso di tornare al Miami Design District come partner del Miami Concours e di mostrare l'eccellenza dei marchi e dei prodotti Drg".



