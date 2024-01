Women's Worldwide Car of the Year, chi vince nelle categorie

Volvo EX30 nella categoria family car, Bmw Serie 5 in quella Large Car, Kia EV9 nei suv, Aston Martin DB12 tra le exclusive car e infine Volkswagen Amarok nei 4x4 e pick-up.

Sono le auto vincitrici del titolo Women's Worldwide Car of the Year all'interno delle singole categorie previste dal regolamento.

Il premio assoluto verrà assegnato - spiegano le organizzatrici del Wwcoty creato dalla giornalista automobilistica neozelandese Sandy Myhre nel 2009 - sarà annunciato scegliedo fra queste cinque auto.

L'annuncio sarà dato sul canale Youtube Women's Worldwide Car of the Year alle 00:00 dell'8 marzo, giornata internazionale della donna.

Per per vincere una delle categorie della quattordicesima edizione del Wwcoty - la cui giuria è composta da 75 giornaliste automobilistiche provenienti da 52 Paesi - erano in lizza un totale di 62 auto, tutte lanciate in almeno due Continenti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2023.

"La votazione non è stata facile a causa dello straordinario livello dei candidati - afferma Marta Garcia, presidente del Women's Worldwide Car of the Year - Nessun voto è stato dato a caso. Tutte le auto hanno risposto a impegnativi test di guida, analisi dettagliate e accurate valutazioni della concorrenza".

"Ecco perché i premi Wwcoty sono il punto di riferimento per milioni di acquirenti in tutto il mondo". Il risultato sono cinque modelli di eccellenza, cinque vetture che rappresentano il meglio nella loro categoria, automobili che meritano uno dei premi Women's Worldwide Car of the Year. Questo premio unico mira a riconoscere le migliori auto dell'anno e a dare voce alle donne nel mondo automobilistico. I criteri di voto si basano sugli stessi principi che guidano qualsiasi automobilista nella sua scelta, come sicurezza, qualità, prezzo, design, facilità di guida, vantaggi e impatto ambientale.

E le componenti della giuria - sottolinea il comunicato - "non selezionano un'auto da donna perché le auto non hanno distinzioni di genere.

