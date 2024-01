Rally di Monte Carlo: Neuville e la Hyundai in trionfo

Il WRC, World Rally Championship, si apre con una vittoria di Neuville e della sua Hyundai i20 N a Monte Carlo, un trionfo decisamente interessante in prospettiva mondiale, visto che Rovanpera, assente al "Monte", ed Ogier, correranno un campionato part-time. Proprio il francese della Toyota, specialista di questa gara particolarmente insidiosa per via del ghiaccio, non è riuscito a contrastare un Neuville impeccabile, rimediando 16,1 secondi di distacco a fine rally.



Dietro Ogier è arrivato Evans, sempre su Toyota GR Yaris, a completare il podio; quarto Tanak, che ha mostrato comunque un elevato potenziale al ritorno in Hyundai dopo la parentesi Ford.

Evans vorrebbe sfruttare le assenze del campione del mondo in carica, Rovanpera, suo compagno di squadra, per tentare di vincere il mondiale, ma nel campionato 2024 dovrà fare i conti con un team Hyundai particolarmente agguerrito. Infatti, Neuville, con la vittoria della gara e della power stage, ha già accumulato 30 punti, divenendo il leader provvisorio della classifica piloti davanti ad Ogier, con 24 punti, e ad Evans, a quota 21 punti. Più staccato, per il momento, Tanak, con 15 punti. Il prossimo appuntamento del WRC riguarda la tappa svedese, in programma dal 15 al 18 febbraio.



