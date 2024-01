Il suono delle nuove Renault è firmato Jean-Michel Jarre

Quando si racconta che il suono del motore e di tutto quello che lo riguarda, è musica, per Renault non è più solo un modo di dire. Dal propulsore al suono degli indicatori di direzione, i bip emessi dal display e la riproduzione audio nell'abitacolo per il marchio francese portano anche la firma di Jean-Michel Jarre.

Il celebre artista, compositore e autore, pioniere della musica elettronica e appassionato di tecnologia, sta infatti lavorando con Renault per sviluppare la miglior sound experience possibile a bordo dei nuovi veicoli del marchio. Uno dei primi progetti è consistito nel mettere a punto, in collaborazione con l'Ircam e i team di sound design del Gruppo, due tipi di suoni per i modelli elettrici ed ibridi di Renault.

Il Vsp, ovvero Vehicle Sound for Pedestrians, suono esterno emesso a bassa velocità per avvertire i pedoni e il suono della sequenza di benvenuto, quando si entra nel veicolo sono stati i primi passi. Il sound design è un argomento che ha trovato un nuovo campo di applicazione con l'avvento dei primi veicoli elettrici, perché in assenza del rumore prodotto dal motore, gli spazi per 'inventarsi' un suono si sono spalancati.

I team di sound design di Renault stanno collaborando da tanto tempo con partner come l'Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique musique di Parigi) ed il compositore Andrea Cera. A questo elenco, di recente, si è aggiunto anche Jean-Michel Jarre.

L'obiettivo dell'artista è quello di aiutare Renault a sviluppare la miglior sound experience possibile a bordo dei nuovi veicoli, tutti elettrici o ibridi, per un'esperienza immersiva e multisensoriale di alta qualità, ad esempio proponendo ambienti musicali tramite il sistema multimediale, che comprende un'inedita modalità 'podcast' dedicata a questo tipo di sorgenti sonore.

L'idea era anche quella di creare, mediante un nuovo Vsp e sequenza di benvenuto, una firma sonora empatica, in grado di esprimere mobilità più che velocità e potenza. Quest'incontro tra il mondo della creazione sonora di Jean-Michel Jarre e quello dei veicoli elettrici Renault ha fornito alla casa francese l'opportunità di sviluppare un'identità in un nuovo campo espressivo finora poco esplorato e poco sfruttato in ambito automotive.



