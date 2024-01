Ancora un autovelox danneggiato stile Fleximan nel Ravennate

Un secondo raid vandalico in stile Fleximan è stato compiuto nelle ultime 24 ore in provincia di Ravenna. In particolare nella notte è stato abbattuto lo strumento in frazione Borrello nei pressi dell'incrocio tra le vie Rio Sanguinario e Paoline Lesina a Castel Bolognese.

"Questa notte - ha scritto il sindaco Luca Della Godenza - ignoti hanno tagliato il palo che sorreggeva il velox sulla via Borello necessario al raggiungimento dell'obiettivo di rispetto dei limiti di velocità quindi di sicurezza stradale, pertanto sarà ripristinato al più presto. Abbiamo sporto denuncia e condanniamo questo gesto".

La notte precedente era toccato al palo del velox sulla Dismano nei pressi della frazione di Osteria alle porte di Ravenna.

Anche a Carpi (Modena) abbattuta una colonnina di autovelox come Fleximan

Anche a Carpi, nel Modenese, vandalismi contro un autovelox sulla scia del fenomeno 'Fleximan'. La notte scorsa, infatti, persone ignote hanno divelto una delle colonnine che periodicamente contengono i rilevatori di velocità. L'episodio è avvenuto lungo via Cavata. Per gli accertamenti procede la polizia locale.

