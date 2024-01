Smog, a Torino scatta di nuovo il blocco dei diesel Euro 5

Torna arancione il semaforo anti smog legato ai livelli di inquinamento a Torino. Da domani a lunedì 29 gennaio compreso, prossimo giorno di controllo, torneranno dunque in vigore le misure di limitazione del traffico previste dal livello 1, con il blocco dei veicoli diesel con omologazione fino agli Euro 5.

Il provvedimento è valido tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19. Stessa regola anche per i veicoli adibiti al trasporto merci, che vedranno il divieto di circolazione estendersi ai diesel con omologazione Euro 3 ed Euro 4 tutti i giorni, festivi compresi, sempre dalleb8 alle 19. Fermi anche tutti i veicoli dotati di dispositivo Move In, che sono comunque soggetti alle limitazioni temporanee della circolazione dovute alle previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti nell'aria.



