Biserni (Asaps), Fleximan e chi lo elogia rispettino i morti

"Si sta superando ogni limite di tolleranza, non di velocità, in un Paese che paga 3.159 morti all'anno sulle strade, senza parlare dei ventimila feriti gravi.

Non si può seppellire questo discorso sotto l'ira dei tagliatori di misuratori della velocità e dei loro tifosi". Lo dice all'ANSA il presidente dell'Asaps (Amici e sostenitori della Polizia stradale) Giordano Biserni: "Serve rispetto per questi lutti, per il dolore che provano le persone, centomila ogni anno precipitano nel lutto, una città intera", aggiunge interpellato su Fleximan, il vandalo degli autovelox e sul dibattito in corso.

"All'estero - aggiunge - ci sono meno velox, ma ci sono anche meno lutti sulle strade". Riprendendo un articolo pubblicato sul sito Asaps da Lorenzo Borselli, ispettore della Polizia di Stato, responsabile della comunicazione dell'associazione, Biserni ricorda: "Anche noi ci siamo spesso battuti per limitare il numero dei radar fissi, ma solo perché sappiamo che se invece di dispositivi remoti di accertamento ci fossero, come dovrebbe essere, pattuglie sul campo, i conducenti sarebbero identificati in flagranza".



