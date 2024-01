Nella notte un vandalo ha abbattuto la colonnina autovelox fisso su via Dismano alle porte di Ravenna all'altezza della frazione di Osteria. Il raid, in stile Fleximan, è stato compiuto dopo che nei giorni scorsi nella città romagnola era stato affisso un cartello di incoraggiamento in tal senso sull'apparecchio di via Bellucci.





