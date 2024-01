Argentina, auto da meno di 31mila euro non pagheranno tasse

Il governo dell'Argentina ha stabilito nuovi parametri per il pagamento delle tasse su auto e moto, disponendo l'esenzione del pagamento di tributi per le automobili nuove il cui valore finale di vendita sia inferiore a 28 milioni di pesos (31.200 euro). "La misura - riferisce il testo - permette di affrontare la situazione economica dei settori interessati e tenta di adattare le condizioni di mercato ai nuovi costi di produzione evitando possibili conseguenze in termini di un calo della produzione e dell'occupazione". Il decreto pubblicato nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale prevede inoltre un'aliquota del 20% per le auto del valore compreso tra i 28 e i 36 milioni di pesos (40.200 euro).

Mentre le auto che superano questa soglia pagheranno imposte al 35%. Quanto alle moto, saranno esenti dal pagamento quelle il cui valore sia inferiore a 5,3 milioni di pesos (6.000 euro), pagheranno un'aliquota al 20% quelle di valore fino a 6,8 milioni di pesos (7.600 euro), mentre la percentuale sarà del 35% per tutte le moto di valore superiore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA