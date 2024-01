Stangata a banda furti auto a Pistoia, tre arresti su 8 indagati

Associazione per delinquere finalizzata al furto di autoveicoli, riciclaggio e autoriciclaggio. Con queste accuse, a vario titolo, sono state eseguite, su disposizione del gip di Pistoia, cinque misure cautelari nei confronti di italiani, di età compresa tra i 31 e i 66 anni e di origine siciliana e campana, ma residenti da tempo nel Pistoiese. Due palermitani sono finiti in carcere e uno agli arresti domiciliari, mentre l'obbligo di dimora con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e divieto di uscire nelle ore notturne è stato disposto per un pistoiese e un altro palermitano. Altre tre persone, di origine campana, sono indagate a piede libero. La banda, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile di Firenze e dalla polizia stradale di Pistoia, era composta da otto persone. Ogni membro aveva un proprio ruolo e agiva secondo un piano. C'era chi acquistava autocarri gravemente incidentati a prezzi irrisori attraverso società di compravendita, una con sede a Palermo e l'altra a Pescia (Pistoia). C'era chi rubava i veicoli, a cui veniva modificato il numero di telaio, per farlo corrispondere a quello dei mezzi danneggiati e legittimamente acquistati. La banda, poi, secondo quanto ricostruito, usava i documenti dei mezzi 'puliti' per reimmettere sul mercato la vettura rubata.

Ciascuna, imbarcata a Livorno su un traghetto per Palermo, sarebbe stata messa in vendita nel capoluogo siciliano. I furti contestati in questa inchiesta - tutti compiuti nelle province toscane - sono 15, di cui otto commessi in quella di Firenze. L'indagine è partita dopo il furto di un autocarro nel novembre 2022 a Firenze. La squadra mobile fiorentina individuò una vettura in uso ai componenti dell'organizzazione.

Il gruppo si ritrovava per sistemare le vetture in un'officina a Uzzano (Pistoia). In questo capannone gli investigatori hanno scoperto un autocarro provento di furto e quattro scatole di punzoni di metallo alfanumerico utilizzati per la punzonatura dei telai più una serie di targhe, blocchetti di accensione con le chiavi e targhette identificative con numero di telaio.

Sempre nelle indagini sono state arrestate tre persone, sorprese a rubare un autocarro nelle vicinanze di Pistoia. Sono i tre indagati a piede libero, che hanno subito già una misura cautelare.



