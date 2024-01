Lamborghini SC63 LMDh sarà nel videogioco CSR Racing

Automobili Lamborghini ha annunciato la sottoscrizione di un accordo pluriennale con l'azienda di software Zynga Inc., mediante la quale ha reso nota la partnership tra Lamborghini Squadra Corse e la piattaforma CSR Racing (CSR) per il programma LMDh che, nella stagione 2024, porterà la hypercar del toro, nota con la sigla SC63 LMDh, a prendere parte sia al FIA World Endurance Championship che all'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Nello specifico, la sportiva da competizione della casa di Sant'Agata Bolognese farà parte del videogioco immersivo free-to-play sviluppato per dispositivi mobili CSR Racing, nello stesso tempo, il suo logo sarà presente sulle Lamborghini SC63 LMDh che gareggeranno nella classe Hypercar del Wec ed in quella GTP della serie IMSA; e troverà spazio sulle tute dei piloti e sulle divise ufficiali del team Lamborghini Iron Lynx.

"Siamo molto soddisfatti di poter estendere la nostra partnership pluriennale con CSR Racing, data la posizione di preminenza di Zynga nel mondo del gaming - ha dichiarato Christian Mastro, direttore marketing di Automobili Lamborghini - siamo fiduciosi che la SC63 avrà un grande successo all'interno del gioco, seguendo quello già ottenuto dalle nostre supersportive Huracán e Aventador".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA