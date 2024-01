Da associazioni europee appello per accesso ai dati dei veicoli

Un gruppo di 10 associazioni di fornitori di servizi automobilistici indipendenti ha invitato la presidente Von der Leyen e il collegio dei commissari "a emanare urgentemente il regolamento di settore sull'accesso ai dati dei veicoli". Insieme rappresentano l'80% del mercato automotive europeo tra fornitori e distributori di componenti automobilistici del continente, le officine e i loro fornitori di tecnologia, le società di servizi di mobilità, il settore assicurativo e i consumatori.

Il gruppo sottolinea che "il piano promesso da tempo dalla Commissione Europea per una legislazione settoriale sull'accesso ai dati, alle funzioni e alle risorse di bordo è più necessario che mai". Il Data Act - spiega - non affronta né la struttura quasi monopolistica del mercato né i requisiti tecnici dell'industria automobilistica per fare dell'accesso equo ai dati una realtà. L'azione è urgente a causa dello scoglio normativo di luglio, quando entreranno in vigore nuove leggi sulla sicurezza informatica, che potrebbero portare alla progressiva chiusura dell'unico accesso ai dati del veicolo disponibile agli operatori indipendenti: la porta diagnostica di bordo. L'Ue deve urgentemente garantire la parità di accesso ai dati generati dai veicoli per tutti gli attori del mercato, adottando una legislazione settoriale specifica che tuteli la scelta dei consumatori e incoraggi una reale concorrenza e gli investimenti nella trasformazione digitale e nelle imprese basate sui dati. Ogni giorno di ritardo soffoca l'innovazione europea, la creazione di posti di lavoro e la mobilità più sicura, intelligente, sostenibile e conveniente che i cittadini e le imprese europei meritano.



